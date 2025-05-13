Нацполіція проводить понад 200 обшуків у наркоторговців – фото

Заходи відбуваються у рамках спецоперації з ліквідації наркобізнесу в Україні

Обшуки у наркоторговців (Фото: Нацполіція)

Національна поліція України розпочала обшуки у рамках спецоперації з ліквідації наркобізнесу в Україні. Наразі відбувається понад 200 обшуків, повідомляють правоохоронці.

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Згідно із повідомленням, поліціянти документують факти виготовлення та збуту наркотиків у "промислових масштабах".

Також триває процес ліквідації нарколабораторій і складів із фасування наркотиків, серед яких знайдені альфа-PVP, амфетамін та мефедрон.

Про результати спецоперації Нацполіція обіцяє повідомити пізніше.