Нацполіція проводить понад 200 обшуків у наркоторговців – фото
Національна поліція України розпочала обшуки у рамках спецоперації з ліквідації наркобізнесу в Україні. Наразі відбувається понад 200 обшуків, повідомляють правоохоронці.
Згідно із повідомленням, поліціянти документують факти виготовлення та збуту наркотиків у "промислових масштабах".
Також триває процес ліквідації нарколабораторій і складів із фасування наркотиків, серед яких знайдені альфа-PVP, амфетамін та мефедрон.
Про результати спецоперації Нацполіція обіцяє повідомити пізніше.
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