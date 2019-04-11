Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.04.2019, 20:57

Полиция усилила охрану Зеленского - Аваков

Полиция усилила охрану Зеленского - Аваков - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кандидата охраняют полицейские еще с начала первого тура

Реклама
Реклама

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что Нацполиция усилила охрану кандидата в президенты Владимира Зеленского перед вторым туром выборов. Об этом Аваков сказал в комментарии УНИАН.

"Зеленский получил государственную, безусловно, функцию. Он получил охрану Национальной полиции. И эта охрана у него действовала еще с первого тура. Просто когда Зеленский вышел во второй тур, мы, безусловно, усилили эту охрану", - заявил Аваков.

Реклама

Сегодня полиция открыла уголовное производство по факту распространения видеоролика, в котором Зеленского якобы сбивает грузовик. Там заявили, что проверяют возможное наличие угрозы жизни или здоровью кандидата.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, полиция, арсен аваков
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 