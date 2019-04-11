Полиция усилила охрану Зеленского - Аваков

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что Нацполиция усилила охрану кандидата в президенты Владимира Зеленского перед вторым туром выборов. Об этом Аваков сказал в комментарии УНИАН.

"Зеленский получил государственную, безусловно, функцию. Он получил охрану Национальной полиции. И эта охрана у него действовала еще с первого тура. Просто когда Зеленский вышел во второй тур, мы, безусловно, усилили эту охрану", - заявил Аваков.

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Сегодня полиция открыла уголовное производство по факту распространения видеоролика, в котором Зеленского якобы сбивает грузовик. Там заявили, что проверяют возможное наличие угрозы жизни или здоровью кандидата.