Полиция: В Черкассах раздавали деньги за голос за "кандидата П"

Фото: npu.gov.ua

Нацполиция заявила, что в Черкассах "на горячем зафиксировала подкуп избирателей представителями одного из кандидатов в президенты". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Там рассказали, что сегодня в полицию Черкасс поступило сообщение о том, что в офисном помещении в центре города происходит подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов в президенты.

Реклама

"Прибыв на место происшествия по улице Святотроицкой, наряд патрульной полиции обнаружил большое количество граждан, которые стояли в "живой" очереди возле одного из офисных помещений", - говорится в сообщении.

Также в полиции сообщили, что "в здании, где, по предварительной информации, раздавали денежные средства - в обмен на обязательство отдать свой голоса 31 марта за кандидата П., патрульные полицейские обнаружили оборудованное офисное помещение с компьютерной техникой и коробками денег на столах".

"После приезда на место происшествия следственно-оперативной группы и предметного осмотра сотрудниками полиции были обнаружены крупные суммы денежных средств, в основном номиналом по 500 гривень, а также документация с персональными данными граждан. В частности, сведения со списками граждан", - сказано в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа.

В полиции пообещали в ближайшее время дать правовую квалификацию событию.

Вчера глава МВД Арсен Аваков заявил, что открытые уголовные дела о подкупе избирателей касаются в основном кандидатов в президенты Петра Порошенко и Юлии Тимошенко.