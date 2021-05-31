Политзаключенный в РФ: Либо меня освободят, либо поеду в Украину на "небесном экспрессе"

Украинский политзаключенный в России Валентин Выговский, которому в 2015 году суд оккупантов дал 11 лет строгого режима по обвинению в "шпионаже", заявил, что из-за условий содержания в российских тюрьмах у него возникают суицидальные мысли. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

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"Я уже почти пять лет сижу в бетонном подвале! Обычно заключенный сидит в ПКТ (помещение крытой тюрьмы, – ред.) не более полугода, а я – пять лет!" – сказал Выговский.

По его словам, ему каждый раз продлевают срок наказания за мнимые нарушения.

"Например, после прогулки предлагают веник и лопату, чтобы "убрать". А когда я отказываюсь, потому что я поклялся, что палец о палец не ударю в этой стране, мне пишут новое нарушение! И я снова сижу в каменном мешке Не имею права даже поговорить по телефону, не слышу родных голосов! Причем я уверен, что это делает не местная администрация, к ней у меня особых претензий нет. Я думаю, это негласное указание ФСБ – держать меня в одиночке подальше от других заключенных, замкнуть от всего мира, чтобы я скорее с ума сошел!" – рассказал украинец.

Он напомнил, что признательные показания у него выпытали. На суде Выговский от них отказался.

"Меня били несколько дней на Лубянке, а затем началось что-то вообще невероятное. Вывезли в лес, поставили на колени, надели мешок на голову и начали стрелять, как бы имитируя расстрел... Я вынужден был подписать (признание, – ред.). Тогда я еще своей жизнью дорожил, надеялся, что меня освободят, обменяют, а сейчас такое равнодушие на душе... Все равно, что с тобой будет. У меня лучшие годы прошли здесь", – отметил Выговский.

"Я уже ничего не боюсь и ничего не жду от жизни. И, честно вам скажу, у меня возникают суицидальные мысли. Я не буду здесь сидеть до 2025 года", – добавил политзаключенный.

На вопрос, что бы он хотел передать на волю, он ответил: "Передайте всем: или меня освободят, или я поеду на Родину в "небесном экспрессе".

В декабре 2015 года Московский областной суд приговорил гражданина Украины Валентина Выговского к 11 годам лишения свободы по делу о шпионаже на территории РФ. Дело украинца имело гриф "совершенно секретно".

В 2017 года Украина добивалась экстрадиции Выговского, однако РФ отказала в этом.

В июле 2019 года президент Владимир Зеленский назначил стипендию имени Левка Лукьяненко 11 украинским политзаключенным, в числе которых Выговский.

Вадим Ребрина

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