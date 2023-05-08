"Полная паника". Коллаборанты бегут из оккупированной части Запорожской области – ВСУ
На временно оккупированной части Запорожской области коллаборантов охватила паника – они поспешно убегают и запугивают местных жителей. Об этом сообщил спикер Таврийского направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.
"Надо сказать, что тут полная паника среди коллаборантов и поклонников русского мира, – в Запорожской области, на временно оккупированных территориях. Они наспех выезжают. При этом запугивают местное население – сами бегут и тех, кто оказался в вынужденной оккупации, пугают контрнаступлением Вооруженных Сил Украины", – сказал Шершень.
Он добавил, что украинцев, которые согласились на предложение оккупантов "эвакуироваться", сначала увозят в Бердянск, а потом депортируют в Россию или распределяют по районам временно оккупированного Донбасса.
"Стало известно, что на 9 мая оккупанты на захваченных территориях запретили массовые собрания и скопления людей", – сказал спикер ВСУ.
- 1 мая сообщалось, что на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне готовятся к эвакуации.
- 7 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты начали вывоз жителей Энергодара в Бердянск и Приморск.
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