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"Полная паника". Коллаборанты бегут из оккупированной части Запорожской области – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 21:19
Валерий Шершень (скриншот видео)

На временно оккупированной части Запорожской области коллаборантов охватила паника – они поспешно убегают и запугивают местных жителей. Об этом сообщил спикер Таврийского направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

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"Надо сказать, что тут полная паника среди коллаборантов и поклонников русского мира, – в Запорожской области, на временно оккупированных территориях. Они наспех выезжают. При этом запугивают местное население – сами бегут и тех, кто оказался в вынужденной оккупации, пугают контрнаступлением Вооруженных Сил Украины", – сказал Шершень.

Он добавил, что украинцев, которые согласились на предложение оккупантов "эвакуироваться", сначала увозят в Бердянск, а потом депортируют в Россию или распределяют по районам временно оккупированного Донбасса.

"Стало известно, что на 9 мая оккупанты на захваченных территориях запретили массовые собрания и скопления людей", – сказал спикер ВСУ.

Наталія Медведєва
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коллаборант война запорожская область Валерий Шершень
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