"Пол роты снайперов полегло. Снайпера идут в отказ и увольняются" – перехват ГУР
В перехвате телефонного разговора, опубликованном ГУР, оккупант рассказывает, как они попали под наступление ВСУ в Харьковской области и понесли тяжелые потери из-за некомпетентности командования.
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Российский военный рассказывает, что их зенитную установку "заптурили" (уничтожили противотанковой управляемой ракетой).
Затем он в деталях рассказывает, как им пришлось на невыгодных позициях наблюдать, как готовятся к наступлению части ВСУ, а потом испытывать это наступление на себе. При этом, говорит он, командованию постоянно поступали от них доклады, но никаких приказов, кроме "продолжайте наблюдать", они так в итоге и не получили.
Оккупант рассказывает, какие потери несли смежные части – в частности, как "пол роты снайперов полегло", из-за чего "снайперы в отказ ушли и домой увольняются".
- Аналитики британской разведки считают, что оккупанты после наступления ВСУ попытаются закрепиться между рекой Оскол и городом Сватово в Луганской области.
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