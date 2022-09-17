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"Пол роты снайперов полегло. Снайпера идут в отказ и увольняются" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2022, 19:59
Фото – скриншот из видео ГУР

В перехвате телефонного разговора, опубликованном ГУР, оккупант рассказывает, как они попали под наступление ВСУ в Харьковской области и понесли тяжелые потери из-за некомпетентности командования.    

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Российский военный рассказывает, что их зенитную установку "заптурили" (уничтожили противотанковой управляемой ракетой). 

Затем он в деталях рассказывает, как им пришлось на невыгодных позициях наблюдать, как готовятся к наступлению части ВСУ, а потом испытывать это наступление на себе. При этом, говорит он, командованию постоянно поступали от них доклады, но никаких приказов, кроме "продолжайте наблюдать", они так в итоге и не получили.

Оккупант рассказывает, какие потери несли смежные части – в частности, как "пол роты снайперов полегло", из-за чего "снайперы в отказ ушли и домой увольняются".      

  • Аналитики британской разведки считают, что оккупанты после наступления ВСУ попытаются закрепиться между рекой Оскол и городом Сватово в Луганской области.
Сергій Бережний
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оккупанты харьковская область перехват ГУР наступление ВСУ
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