Контрнаступление. РФ попробует не пустить ВСУ в Луганскую область – британская разведка

Новая линия фронта на северо-востоке Украины проходит между рекой Оскол и городом Сватово в Луганской области, говорится в утренней сводке британской разведки. Она считает, что Россия попытается здесь закрепиться и не сдаст эти позиции без боя.

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Разведка прогнозирует, что Россия будет пытаться сохранить контроль над этой территорией, так как через нее проходит основной маршрут поставки из Белгородской области – один из немногих, которые Россия еще контролирует.

"Кроме того, эта линия находится вдоль границы Луганской области, "освобождение" которой является одной из непосредственных военных целей России. Любая существенная потеря территории в Луганске однозначно подорвет стратегию России. По всей вероятности, она будет пытаться вести стойкую оборону этого района, но непонятно, хватит ли российским передовым силам резервов и морального духа, чтобы противостоять очередному согласованному украинскому наступлению", – заявила разведка.

Украинские войска в первой половине сентября почти полностью освободили Харьковскую область от российских оккупантов, отвоевав Изюм и Купянск.

14 сентября президент Владимир Зеленский посетил Изюм.

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Андрій Водяний

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