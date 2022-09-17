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Контрнаступление. РФ попробует не пустить ВСУ в Луганскую область – британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2022, 09:13
Контрнаступление. РФ попробует не пустить ВСУ в Луганскую область – британская разведка - Фото
Фото: СБУ

Новая линия фронта на северо-востоке Украины проходит между рекой Оскол и городом Сватово в Луганской области, говорится в утренней сводке британской разведки. Она считает, что Россия попытается здесь закрепиться и не сдаст эти позиции без боя.

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Разведка прогнозирует, что Россия будет пытаться сохранить контроль над этой территорией, так как через нее проходит основной маршрут поставки из Белгородской области – один из немногих, которые Россия еще контролирует.

"Кроме того, эта линия находится вдоль границы Луганской области, "освобождение" которой является одной из непосредственных военных целей России. Любая существенная потеря территории в Луганске однозначно подорвет стратегию России. По всей вероятности, она будет пытаться вести стойкую оборону этого района, но непонятно, хватит ли российским передовым силам резервов и морального духа, чтобы противостоять очередному согласованному украинскому наступлению", – заявила разведка.

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Андрій Водяний
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