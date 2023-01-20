Польша дает Украине БМП и танки
20.01.2023, 19:41
Мариуш Блащак (Фото: EPA)
Польша поставит в Украину боевые машины пехоты и танки Т-72. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
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