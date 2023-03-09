Польша готова вместе со Словакией передать Украине самолеты МиГ-29 — Минобороны Словакии

Польша официально согласилась на совместную со Словакией передачу Украине истребителей МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

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По его словам, на встрече министров обороны стран-членов ЕС в среду в Швеции польский коллега подтвердил, что его страна согласится на совместную передачу Украине военных самолетов.

"Думаю, пора принимать решение. В Украине умирают люди, мы реально можем им помочь, нет места словацкой политизации. Это бесчеловечно и безответственно", – написал Надь.

5 февраля глава МО Алексей Резников сказал, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".

23 февраля замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сказала, что в администрации США обсуждают возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения в качестве элемента необходимых для Украины долгосрочных гарантий безопасности.

1 марта Надь заявил, что Словакия рассматривает возможность передачи Украине 10 из 11 самолетов МиГ-29 советского производства.

Вадим Ребрина

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