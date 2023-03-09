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Польша готова вместе со Словакией передать Украине самолеты МиГ-29 — Минобороны Словакии

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 12:17
Польша готова вместе со Словакией передать Украине самолеты МиГ-29 — Минобороны Словакии - Фото
МиГ-29МУ2. Фото - ОВАЛ_Луцкий аэроклуб Крылья Волыни

Польша официально согласилась на совместную со Словакией передачу Украине истребителей МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

По его словам, на встрече министров обороны стран-членов ЕС в среду в Швеции польский коллега подтвердил, что его страна согласится на совместную передачу Украине военных самолетов.

"Думаю, пора принимать решение. В Украине умирают люди, мы реально можем им помочь, нет места словацкой политизации. Это бесчеловечно и безответственно", – написал Надь.

Вадим Ребрина
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польша авиация миг-29 ярослав надь
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