Польша готова вместе со Словакией передать Украине самолеты МиГ-29 — Минобороны Словакии
09.03.2023, 12:17
МиГ-29МУ2. Фото - ОВАЛ_Луцкий аэроклуб Крылья Волыни
Польша официально согласилась на совместную со Словакией передачу Украине истребителей МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, на встрече министров обороны стран-членов ЕС в среду в Швеции польский коллега подтвердил, что его страна согласится на совместную передачу Украине военных самолетов.
"Думаю, пора принимать решение. В Украине умирают люди, мы реально можем им помочь, нет места словацкой политизации. Это бесчеловечно и безответственно", – написал Надь.
- 5 февраля глава МО Алексей Резников сказал, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".
- 23 февраля замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сказала, что в администрации США обсуждают возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения в качестве элемента необходимых для Украины долгосрочных гарантий безопасности.
- 1 марта Надь заявил, что Словакия рассматривает возможность передачи Украине 10 из 11 самолетов МиГ-29 советского производства.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии