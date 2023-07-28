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Польша намерена в два раза увеличить свою армию – Качиньский

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2023, 07:36
Польша намерена в два раза увеличить свою армию – Качиньский - Фото
Ярослав Качиньский (Фото: EPA)

Польша планирует в два раза увеличить размер свой армии. Об этом заявил вице-премьер Ярослав Качиньский, передает Polskie Radio.

Качиньский посетил польско-беларускую границу и заявил, что правительство восстанавливает воинские части и создает новые.

"Наша армия, которая раньше состояла всего из трех дивизий, будет иметь шесть дивизий и со временем, вероятно, появится запасная дивизия", – сказал он.

Вице-премьер Польши отметил, что в то же время правительство укрепляет границу, возводя заграждение на границе с Беларусью и создавая различные виды электронных преград для защиты границы.

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Наталья Медведева
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польшабеларусьярослав качиньский
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