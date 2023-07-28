Польща має намір вдвічі збільшити свою армію – Качинський

Польща планує вдвічі збільшити розмір своєї армії. Про це заявив віцепрем'єр Ярослав Качинський, повідомляє Polskie Radio.

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Качинський відвідав польсько-білоруський кордон та заявив, що уряд відновлює військові частини та створює нові.

"Наша армія, яка раніше складалася лише з трьох дивізій, матиме шість дивізій і згодом, ймовірно, з'явиться запасна дивізія", – сказав він.

Віцепрем'єр Польщі зазначив, що водночас уряд зміцнює кордон, зводячи загородження на кордоні з Білоруссю та створюючи різні види електронних перепон для захисту кордону.

27 липня 2023 року повідомлялося, що Польща, Литва та Латвія мають намір узгодити спільні дії щодо закриття їхніх кордонів з Білоруссю у разі "серйозного інциденту" за участю найманців із російського терористичного угрупування Вагнера.

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