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Польща має намір вдвічі збільшити свою армію – Качинський

Этот материал также доступен на русском
28.07.2023, 07:36
Польща має намір вдвічі збільшити свою армію – Качинський - Фото
Ярослав Качинський (Фото: EPA)

Польща планує вдвічі збільшити розмір своєї армії. Про це заявив віцепрем'єр Ярослав Качинський, повідомляє Polskie Radio.

Качинський відвідав польсько-білоруський кордон та заявив, що уряд відновлює військові частини та створює нові.

"Наша армія, яка раніше складалася лише з трьох дивізій, матиме шість дивізій і згодом, ймовірно, з'явиться запасна дивізія", – сказав він.

Віцепрем'єр Польщі зазначив, що водночас уряд зміцнює кордон, зводячи загородження на кордоні з Білоруссю та створюючи різні види електронних перепон для захисту кордону.

Читайте також: Путін та Лукашенко лякають поляків Вагнером. ГУР: Армія Польщі тільки зраділа б такому

Наталія Медведєва
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БІЛОРУСЬПольщаярослав качиньский
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