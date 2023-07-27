У разі "серйозного інциденту" з вагнерівцями в ЄС допускають повну ізоляцію Білорусі

Польща, Литва та Латвія мають намір узгодити спільні дії щодо закриття їхніх кордонів з Білоруссю у разі "серйозного інциденту" за участю найманців із російського терористичного угруповання Вагнера. Про це сказав голова МВС Польщі Маріуш Камінський, повідомляє Reuters.

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"Якщо будуть серйозні інциденти за участю групи Вагнера на кордонах країн НАТО та країн ЄС, таких як Польща, Литва чи Латвія, ми, безумовно, діятимемо разом... Я не виключаю, якщо ми вирішимо, що це правильна відповідь зараз ми введемо повну ізоляцію Білорусі", – сказав Камінський.

Міністр також заявив, що "Польща не дозволить жодним зеленим чоловічкам бігати вздовж кордону", пише PAP.

За його даними, у Білорусі зараз перебувають від 1000 до 1200 найманців угруповання Вагнера, майже всі – на полігоні в Осиповичах, але кілька десятків перебувають на полігоні під Брестом.

Камінський вважає вагнерівців "небезпечними людьми", на руках яких багато крові, проте закликає не перебільшувати загрозу, що породжується ними.

"Регулярна армія будь-якої країни НАТО, зокрема Польщі, здатна швидко впоратися з такими формуваннями", – сказав він.

Раніше сьогодні повідомлялося, що угруповання Вагнера почало вербувати новобранців у Білорусі, і однією з умов контракту для найманців є готовність воювати на території довколишніх країн, деякі з яких входять до НАТО.

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