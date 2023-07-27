У разі "серйозного інциденту" з вагнерівцями в ЄС допускають повну ізоляцію Білорусі
Польща, Литва та Латвія мають намір узгодити спільні дії щодо закриття їхніх кордонів з Білоруссю у разі "серйозного інциденту" за участю найманців із російського терористичного угруповання Вагнера. Про це сказав голова МВС Польщі Маріуш Камінський, повідомляє Reuters.
"Якщо будуть серйозні інциденти за участю групи Вагнера на кордонах країн НАТО та країн ЄС, таких як Польща, Литва чи Латвія, ми, безумовно, діятимемо разом... Я не виключаю, якщо ми вирішимо, що це правильна відповідь зараз ми введемо повну ізоляцію Білорусі", – сказав Камінський.
Міністр також заявив, що "Польща не дозволить жодним зеленим чоловічкам бігати вздовж кордону", пише PAP.
За його даними, у Білорусі зараз перебувають від 1000 до 1200 найманців угруповання Вагнера, майже всі – на полігоні в Осиповичах, але кілька десятків перебувають на полігоні під Брестом.
Камінський вважає вагнерівців "небезпечними людьми", на руках яких багато крові, проте закликає не перебільшувати загрозу, що породжується ними.
"Регулярна армія будь-якої країни НАТО, зокрема Польщі, здатна швидко впоратися з такими формуваннями", – сказав він.
Раніше сьогодні повідомлялося, що угруповання Вагнера почало вербувати новобранців у Білорусі, і однією з умов контракту для найманців є готовність воювати на території довколишніх країн, деякі з яких входять до НАТО.
- Увечері 23 червня 2023 року Пригожин оголосив "похід" на Москву. До цього він заявив, що штаби вагнерівців нібито обстріляли війська РФ. Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська.
- Прессекретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі. Лукашенко сказав, що терористи Групи Вагнера навчатимуть білоруську армію.
- 15 липня прикордонники підтвердили, що бойовики Групи Вагнера прибули до Білорусі. Найманці перебувають у таборах за сотні кілометрів від кордону з Україною. Також вони навчатимуть білоруських спецназівців. За даними ГУР, прибуло 500-700 осіб, і завданням частини з них буде "нервування" сусідньої Польщі.
Читайте також: Вагнеровці в Білорусі. Американські сили в Польщі – найкраще, що стримує Росію – Блащак
Коментарі