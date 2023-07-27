В случае "серьезного инцидента" с вагнеровцами в ЕС допускают полную изоляцию Беларуси
Польша, Литва и Латвия намерены согласовать совместные действия по закрытию их границ с Беларусью в случае "серьезного инцидента" с участием наемников из российской террористической группировки Вагнера. Об этом сказал глава МВД Польши Мариуш Каминский, сообщает Reuters.
"Если будут серьезные инциденты с участием группы Вагнера на границах стран НАТО и стран ЕС, таких как Польша, Литва или Латвия, мы, безусловно, будем действовать вместе... Я не исключаю, что если мы решим, что это правильный ответ на данный момент, мы введем полную изоляцию Беларуси", – сказал Каминский.
Министр также заявил, что "Польша не позволит никаким зеленым человечкам бегать вдоль границы", пишет PAP.
По его данным, в Беларуси сейчас находятся от 1000 до 1200 наемников группировки Вагнера, почти все – на полигоне в Осиповичах, но несколько десятков находятся на полигоне под Брестом.
Каминский считает вагнеровцев "опасными людьми", на руках которых много крови, однако призывает не преувеличивать порождаемую ими угрозу.
"Регулярная армия любой страны НАТО, в том числе Польши, способно быстро справиться с такими формированиями", – сказал он.
Ранее сегодня сообщалось, что группировка Вагнера начала вербовать новобранцев в Беларуси, и одним из условий контракта для наемников является готовность воевать на территории близлежащих стран, некоторые из которых входят в НАТО.
- Вечером 23 июня 2023 года Пригожин объявил "поход" на Москву. До этого он заявил, что штабы вагнеровцев якобы обстреляли войска РФ. Вечером следующего дня он договорился с властями РФ и отвел войска.
- Пресс-секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь. Лукашенко сказал, что террористы Группы Вагнера будут обучать беларускую армию.
- 15 июля пограничники подтвердили, что боевики Группы Вагнера прибыли в Беларусь. Наемники находятся в лагерях в сотнях километров от границы с Украиной. Также они будут обучать беларуских спецназовцев. По данным ГУР, прибыло 500-700 человек, и задачей части из них будет "нервирование" соседней Польши.
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