В случае "серьезного инцидента" с вагнеровцами в ЕС допускают полную изоляцию Беларуси

Польша, Литва и Латвия намерены согласовать совместные действия по закрытию их границ с Беларусью в случае "серьезного инцидента" с участием наемников из российской террористической группировки Вагнера. Об этом сказал глава МВД Польши Мариуш Каминский, сообщает Reuters.

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"Если будут серьезные инциденты с участием группы Вагнера на границах стран НАТО и стран ЕС, таких как Польша, Литва или Латвия, мы, безусловно, будем действовать вместе... Я не исключаю, что если мы решим, что это правильный ответ на данный момент, мы введем полную изоляцию Беларуси", – сказал Каминский.

Министр также заявил, что "Польша не позволит никаким зеленым человечкам бегать вдоль границы", пишет PAP.

По его данным, в Беларуси сейчас находятся от 1000 до 1200 наемников группировки Вагнера, почти все – на полигоне в Осиповичах, но несколько десятков находятся на полигоне под Брестом.

Каминский считает вагнеровцев "опасными людьми", на руках которых много крови, однако призывает не преувеличивать порождаемую ими угрозу.

"Регулярная армия любой страны НАТО, в том числе Польши, способно быстро справиться с такими формированиями", – сказал он.

Ранее сегодня сообщалось, что группировка Вагнера начала вербовать новобранцев в Беларуси, и одним из условий контракта для наемников является готовность воевать на территории близлежащих стран, некоторые из которых входят в НАТО.

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