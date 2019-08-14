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Польша: ООН не поддержала назначение спецпредставителя в Украине

Польша: ООН не поддержала назначение спецпредставителя в Украине - Фото
Яцек Чапутович (фото - president.gov.ua)
14.08.2019, 06:39

По словам главы МИД Польши Яцека Чапутович, нужны новые инструменты в поиске решения, которое остановило бы войну в Донбассе

Предложение Польши о назначении специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам Украины не получило одобрения в организации. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщает Укринформ.

Глава МИД Польши отметил, что нужны новые инструменты в поиске решения, которое остановило бы войну в Украине.

"Мы ранее предлагали использовать некоторые другие доступные инструменты. Так, можно было бы назначить специального представителя генерального секретаря ООН, чтобы он следил за тем, что происходит на Донбассе, в Украине", - сказал он.

По мнению Чапутовича, такое должностное лицо могло бы информировать международное сообщество о ситуации в Украине.

"Есть же такие специальные представители в других регионах. Почему бы не иметь такого человека в Украине? Эта идея, скажем так, не была воспринята, не была одобрена", - уточнил министр.

  • 29 июля 2019 года Чапутович заявил о желании учредить должность специального представителя Генсекретаря ООН по делам Украины
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спецпредставитель Украины Яцек Чапутович ООН
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