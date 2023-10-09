UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Польша отобрала у посольства России базу отдыха. Передала своим военным – фото

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 14:24
Польша отобрала у посольства России базу отдыха. Передала своим военным – фото - Фото
База отдыха в польской Скубьянке (Фото: Twitter МО Польши)

Министерство обороны Польши заявило, что земельный участок и базу отдыха в Скубянке решили передать польским Силам обороны. Территория ранее принадлежала посольству России.

Глава оборонного ведомства Мариуш Блащак принял участие в церемонии передачи.

Маріуш Блащак з польськими військовими (Фото: Twitter МО Польщі)

"Это символ, заключающийся в том, что у агрессора, у государства, которое нападает на соседние страны, то есть у России, мы отвоевали землю, которая будет служить польской армии, будет служить Силам территориальной обороны, командование которых дислоцируется здесь рядом", – заявил он.

База відпочинку (Фото: Twitter МО Польщі)

Он добавил, что на этих территориях будут проводить учения для военных территориальной обороны.

  • Посольство РФ с 1980-х годов арендовало базу отдыха в районе Скубянки на Зегжинском водохранилище под Варшавой. В 2010 году договор аренды был еще раз продлен. В середине апреля 2022 г. Варшава в одностороннем порядке расторгла договор аренды из-за войны России против Украины.

Читайте также: Австралия. Российский дипломат-сквотер был изгнан с участка под посольство России

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Мариуш Блащаквойнапольшатероборона
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 