Польша отобрала у посольства России базу отдыха. Передала своим военным – фото

Министерство обороны Польши заявило, что земельный участок и базу отдыха в Скубянке решили передать польским Силам обороны. Территория ранее принадлежала посольству России.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава оборонного ведомства Мариуш Блащак принял участие в церемонии передачи.

"Это символ, заключающийся в том, что у агрессора, у государства, которое нападает на соседние страны, то есть у России, мы отвоевали землю, которая будет служить польской армии, будет служить Силам территориальной обороны, командование которых дислоцируется здесь рядом", – заявил он.

Он добавил, что на этих территориях будут проводить учения для военных территориальной обороны.

Посольство РФ с 1980-х годов арендовало базу отдыха в районе Скубянки на Зегжинском водохранилище под Варшавой. В 2010 году договор аренды был еще раз продлен. В середине апреля 2022 г. Варшава в одностороннем порядке расторгла договор аренды из-за войны России против Украины.

Читайте также: Австралия. Российский дипломат-сквотер был изгнан с участка под посольство России

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.