Польща відібрала у посольства Росії базу відпочинку. Передала своїм військовим – фото

Міністерство оборони Польщі заявило, що земельну ділянку та базу відпочинку у Скуб’янці вирішили передали польським Силам оборони. Територія раніше належала посольству Росії.

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Глава оборонного відомства Маріуш Блащак взяв участь у церемонії передавання.

"Це символ, який полягає в тому, що в агресора, у держави, яка нападає на сусідні країни, тобто у Росії, ми відвоювали землю, яка служитиме польській армії, служитиме Силам територіальної оборони, командування яких дислокується тут поруч", – заявив він.

Він додав, що на цих територіях проводитимуть навчання для військових територіальної оборони.

Посольство РФ з 1980-х років орендувало базу відпочинку в районі Скуб'янки на Зегжинському водосховищі під Варшавою. У 2010 році договір оренди було вкотре продовжено. У середині квітня 2022 року Варшава в односторонньому порядку розірвала договір оренди через війну Росії проти України.

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