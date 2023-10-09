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Польща відібрала у посольства Росії базу відпочинку. Передала своїм військовим – фото

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09.10.2023, 14:24
Польща відібрала у посольства Росії базу відпочинку. Передала своїм військовим – фото - Фото
База відпочинку у польській Скуб'янці (Фото: Twitter МО Польщі)

Міністерство оборони Польщі заявило, що земельну ділянку та базу відпочинку у Скуб’янці вирішили передали польським Силам оборони. Територія раніше належала посольству Росії.

Глава оборонного відомства Маріуш Блащак взяв участь у церемонії передавання.

Маріуш Блащак з польськими військовими (Фото: Twitter МО Польщі)

"Це символ, який полягає в тому, що в агресора, у держави, яка нападає на сусідні країни, тобто у Росії, ми відвоювали землю, яка служитиме польській армії, служитиме Силам територіальної оборони, командування яких дислокується тут поруч", – заявив він.

База відпочинку (Фото: Twitter МО Польщі)

Він додав, що на цих територіях проводитимуть навчання для військових територіальної оборони.

  • Посольство РФ з 1980-х років орендувало базу відпочинку в районі Скуб'янки на Зегжинському водосховищі під Варшавою. У 2010 році договір оренди було вкотре продовжено. У середині квітня 2022 року Варшава в односторонньому порядку розірвала договір оренди через війну Росії проти України.

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Мілана Головань
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війнаПольщаМаріуш Блащактероборона
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