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Польша поддержала частичный бойкот ПАСЕ

Польша поддержала частичный бойкот ПАСЕ - Фото
Парламентская ассамблея Совета Европы ПАСЕ
01.10.2019, 12:50

Сегодня проходят торжества по случаю 70-й годовщины Совета Европы

Польша присоединилась к частичному бойкоту несколькими национальными делегациями некоторых официальных мероприятий во время осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сегодня в кулуарах ПАСЕ заявил председатель польской делегации Александр Поцей, сообщает Укринформ.

"Я и моя делегация не будем принимать участия в торжествах по случаю 70-й годовщины Совета Европы", - отметил Поцей.

1 октября к ПАСЕ обратится и ответит на вопросы президент Франции Эмманюэль Макрон. По информации секретариата Ассамблеи, ему уже предварительно поставлены 89 вопросов от делегатов.

Макрон примет участие в торжествах по случаю 70-й годовщины Совета Европы, которые пройдут на самом высоком национальном и международном уровне в Страсбургской опере.

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