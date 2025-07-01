Польша вводит контроль на границе с Германией и Литвой

Дональд Туск (Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON/ EPA)

Правительство Польши введет временный пограничный контроль на границах с Германией и Литвой из-за обострившегося спора с соседями по ЕС по вопросу нелегальной миграции. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает PAP.

"Мы решили возобновить временный пограничный контроль на польско-немецкой и польско-литовской границах. По организационным причинам решение вступит в силу в понедельник, 7 июля. До этого времени соответствующим службам, в первую очередь пограничной службе, поручено обеспечить логистическую подготовку к этой операции", — заявил Туск.

По словам польского премьер-министра, контроль на границе с Германией является ответом на усиление пограничных проверок, введенных Берлином в прошлом месяце, что привело к "асимметрии" и высылке некоторых мигрантов обратно в Польшу.

"Введенный Германией контроль должен был завершиться в сентябре, но мы получили информацию о том, что Германия решила продлить его, что несколько противоречит сути Шенгенского кодекса и европейского права", – добавил он.

Что касается Литвы, то пограничные проверки на восточной границе Германии направлены на предотвращение потенциального притока мигрантов из Беларуси.

"Я хотел бы сразу предупредить, что наше решение – я надеюсь – временное, и нам не придется делать это долго, но оно безоговорочное, независимо от того, какие эмоции оно может вызвать в других столицах", – заключил Туск.