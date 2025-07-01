Польща вводить контроль на кордоні із Німеччиною та Литвою

Дональд Туск (Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON/ EPA)

Уряд Польщі запровадить тимчасовий прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою через загострення з сусідами по ЄС суперечки щодо нелегальної міграції. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє PAP.

"Ми вирішили відновити тимчасовий прикордонний контроль на польсько-німецькому та польсько-литовському кордонах. З організаційних причин рішення набуде чинності в понеділок, 7 липня. До того часу відповідним службам, включно з, перш за все, Прикордонною службою, доручено логістичну підготовку до цієї операції", – заявив Туск.

За словами польського прем'єра, контроль на кордоні з Німеччиною є відповіддю на посилення прикордонних перевірок, запроваджених Берліном минулого місяця, що призвело до "асиметрії" та висилки деяких мігрантів назад до Польщі.

"Запроваджений Німеччиною контроль мав завершитися у вересні, але ми отримали інформацію, що Німеччина вирішила його продовжити, що дещо суперечить суті Шенгенського кодексу та європейського права", – додав він.

Щодо Литви, то прикордонні перевірки на східному кордоні Німеччини мають на меті запобігти потенційному напливу мігрантів із Білорусі.

"Я хотів би одразу попередити, що наше рішення – я сподіваюся – тимчасове, і нам не доведеться робити це довго, але воно безповоротне, незалежно від того, скільки емоцій воно може викликати в інших столицях", – підсумував Туск.