Польша за два месяца депортировала 1300 иностранцев, 80 из которых – украинцы
Польские власти за два месяца депортировали из страны 1300 иностранцев, 80 из которых – украинцы. Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на данные польской пограничной службы.
Отмечается, что больше всего среди депортированных было граждан Грузии – 260. Также выслали 220 беларусов, 150 молдован, 90 колумбийцев и более 80 украинцев.
"Это сродни аналогичной ситуации в прошлом году – только тогда в тройке лидеров также было 60 россиян", – заявили в пограничной службе Польши.
За аналогичный период в 2024 году Польша депортировала 700 иностранцев.
Как пояснили в ведомстве, депортировать пришлось лиц, пользовавшихся Балканским маршрутом для организации массовых перевозок нелегальных мигрантов, а также неоднократно нарушавших закон на территории Польши.
Граждан Украины доставили на границу с Украиной и передали местным органам власти, а иностранцев отправили в специальные центры или на родину с помощью авиарейсов.
- 24 июня 2024 года федеральное правительство Германии отказалось от идеи депортировать из ФРГ украинских беженцев, не желающих работать.
- Издание DW со ссылкой на Министерство внутренних дел ФРГ пишет, что в настоящее время в стране проживают 1,17 млн беженцев из Украины.