Польша за два месяца депортировала 1300 иностранцев, 80 из которых – украинцы

За аналогичный период в 2024 году Польша депортировала 700 иностранцев, сообщили в польской пограничной службе

Премьер Польши Дональд Туск на государственной границе (Фото: ЕРА / PAWEL SUPERNAK)

Польские власти за два месяца депортировали из страны 1300 иностранцев, 80 из которых – украинцы. Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на данные польской пограничной службы.

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Отмечается, что больше всего среди депортированных было граждан Грузии – 260. Также выслали 220 беларусов, 150 молдован, 90 колумбийцев и более 80 украинцев.

"Это сродни аналогичной ситуации в прошлом году – только тогда в тройке лидеров также было 60 россиян", – заявили в пограничной службе Польши.

За аналогичный период в 2024 году Польша депортировала 700 иностранцев.

Как пояснили в ведомстве, депортировать пришлось лиц, пользовавшихся Балканским маршрутом для организации массовых перевозок нелегальных мигрантов, а также неоднократно нарушавших закон на территории Польши.

Граждан Украины доставили на границу с Украиной и передали местным органам власти, а иностранцев отправили в специальные центры или на родину с помощью авиарейсов.

24 июня 2024 года федеральное правительство Германии отказалось от идеи депортировать из ФРГ украинских беженцев, не желающих работать.

Издание DW со ссылкой на Министерство внутренних дел ФРГ пишет, что в настоящее время в стране проживают 1,17 млн беженцев из Украины.