Словакия заявила о депортации украинца, якобы связанного с криминалом и спецслужбами

Местная полиция не уточняет, о каких ведомствах идет речь. Доказательств также не приводит

Флаг Словакии (Фото: Depositphotos)

Словацкая полиция сообщила о депортации украинца: утверждается, что мужчина якобы связан с организованной преступностью и спецслужбами в Украине. Об этом заявил представитель Президиума полицейского корпуса Словакии Роман Гаек, передает общественное информационное агентство TASR.

По предварительным данным, украинец участвовал в организованной преступной деятельности и имел связи с соответствующими группировками в Украине, а также с местными спецслужбами.

59-летнему фигуранту на два года запретили въезд в Словакию, а также в любое государство-член Европейского союза.

Спикер отметил, что мужчина отказался от права на апелляцию.

Словацкая полиция заявила, что отклоняет какие-либо действия украинских спецслужб, которые "могут оказать негативное влияние на стабильность внутренней безопасности" страны.

"Ни одна незаконная деятельность и их связи с преступными сетями не будут допускаться, и все будут строго преследоваться по закону", – добавил представитель правоохранительного ведомства.

О каких именно украинских спецслужбах идет речь – не уточняется. Также не приводится доказательств причастности депортированного как к этим ведомствам, так и к уголовным группировкам.

1 января 2025 года закончилось действие пятилетнего соглашения на транзит российского газа между Украиной и Россией. С тех пор продолжается публичный конфликт, начатый пророссийским премьером Словакии Фицо против украинской власти.

22 января Фицо заявил, что якобы на территории страны действует экспертная группа, занимавшаяся "событиями в Грузии" и протестами на украинском Майдане. В этой связи политик созвал заседание Совета безопасности страны. Фактически Фицо повторил русский нарратив о якобы "срежиссированности" событий Революции достоинства. А уже 24 января премьер обвинил Украину в якобы причастности к кибератакам в Словакии.