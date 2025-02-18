Словаччина заявила про депортацію українця, нібито пов'язаного з криміналом та спецслужбами

Місцева поліція не уточнює, про які відомства йдеться. Доказів також не наводить

Прапор Словаччини (Фото: Depositphotos)

Словацька поліція повідомила про депортацію українця: стверджується, що чоловік нібито пов'язаний з організованою злочинністю та спецслужбами в Україні. Про це заявив речник Президії поліційного корпусу Словаччини Роман Гаєк, передає суспільна інформаційна агенція TASR.

За попередніми даними, українець буцімто брав участь в організованій злочинній діяльності й мав зв'язки з відповідними угрупуваннями в Україні, а також з місцевими спецслужбами.

59-річному фігуранту на два роки заборонили в'їзд до Словаччини, а також у будь-яку державу-член Європейського союзу.

Речник зазначив, що чоловік відмовився від права на апеляцію.

Словацька поліція заявила, що відхиляє будь-які дії українських спецслужб, які "можуть мати негативний вплив на стабільність внутрішньої безпеки" країни.

"Жодна незаконна діяльність і їхні зв'язки зі злочинними мережами не будуть допускатися, і всі будуть суворо переслідуватися згідно з законом", – додав речник правоохоронного відомства.

Про які саме українські спецслужби йдеться – не уточнюється. Так само не наводиться доказів причетності депортованого як до цих відомств, так і до кримінальних угрупувань.

1 січня 2025 року закінчилася дія п'ятирічної угоди на транзит російського газу між Україною та Росією. З того часу триває публічний конфлікт, розпочатий проросійським прем'єром Словаччини Фіцо проти української влади.

22 січня Фіцо заявив, що нібито на території країни діє експертна група, яка займалася "подіями в Грузії" та протестами на українському Майдані. У зв'язку з цим політик скликав засідання Ради безпеки країни. Фактично Фіцо повторив російський наратив про нібито "зрежисованість" подій Революції гідності. А вже 24 січня прем'єр звинуватив Україну в нібито причетності до кібератак на Словаччину.