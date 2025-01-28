Фіцо назвав Зеленського ворогом через припинення транзиту газу. Президент і МЗС відповіли

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський відповів на чергові заяви словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо, який назвав його "ворогом" через питання транзиту російського газу. Він зазначив, що США збільшать транзит газу до Європи і за нього треба платити лише грошима, а не незалежністю і суверенітетом, як за російський.

Зеленський нагадав, що президент США Дональд Трамп ухвалив "сильне рішення", яке дасть змогу збільшити експорт американського LNG (скрапленого газу), зокрема до Європи. За його словами, більше енергоресурсів від партнерів – це саме те, що потрібно для безпеки й стабільності.

За словами українського лідера, багато хто в Європі через це вже пройшов та обрав "збереження своєї незалежності й суверенітету". Але це не стосується Фіцо.

"Він обирає Москву замість Америки та інших партнерів, які можуть забезпечити його країну газом на комерційних умовах. Це його помилка. Усім в Європі потрібно бути далекоглядними й розвивати відносини, які зміцнюють наші народи", – підкреслив Зеленський.

Цьому передувала заява Фіцо про те, що Зеленський нібито ворог для Словаччини. Він також назвав заяви президента про транзит газу з Азербайджану "маневром прикриття" і підкреслив, що Словаччина хоче й надалі купувати російський газ та вимагає його транспортування з України.

"Нічого не готове, жоден проєкт не обговорюється. Він знову надуває бульбашки, тому що думає, що ця бульбашка звільнить її від ухвалення важких рішень. Наш ворог – Зеленський. Зеленський створив ті проблеми, які ми маємо. Він мені не подобається, тому що він шкодить Словаччині", – цитує його Dennik N.

Він також пригрозив заблокувати рішення про допомогу Україні та планує обговорити газ із Європейською комісією 30 січня.

У Міністерстві закордонних справ також відреагували на заяви Фіцо, які він зробив на тлі протестів у Словаччині та падіння довіри народу до нього.

"Розцінюємо ці чергові абсурдні заяви як спробу перекинути відповідальність за власні провали у внутрішній політиці на іноземні держави та лідерів. Радимо подивитися не за кордон, а у дзеркало", – йдеться у заяві.

У МЗС також зазначили, що Фіцо та ще низка парламентських діячів Словаччини "отруїлися російською пропагандою", перестали розрізняти "чорне та біле" і почали називати лідерів сусідніх дружніх демократій "ворогами".

У міністерстві впевнені, що така політика Фіцо йде всупереч із вибором народу Словаччини бути "невід’ємною частиною Європейської спільноти".