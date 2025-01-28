Фицо назвал Зеленского врагом из-за прекращения транзита газа. Президент и МИД ответили

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский ответил на очередные заявления словацкого премьер-министра Роберта Фицо , который назвал его "врагом" из-за вопроса транзита российского газа. Он отметил, что США увеличат транзит газа в Европу и за него нужно платить только деньгами, а не независимостью и суверенитетом, как за российский.

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Зеленский напомнил, что президент США Дональд Трамп принял "сильное решение", которое позволит увеличить экспорт американского LNG (сжиженного газа), в том числе в Европу. По его словам, больше энергоресурсов от партнеров – это как раз то, что необходимо для безопасности и стабильности.

По словам украинского лидера, многие в Европе через это уже прошли и выбрали "сохранение своей независимости и суверенитета". Но это не касается Фицо.

"Он выбирает Москву вместо Америки и других партнеров, которые могут обеспечить его страну газом на коммерческих условиях. Это его ошибка. Всем в Европе нужно быть дальновидными и развивать отношения, укрепляющие наши народы", – подчеркнул Зеленский.

Этому предшествовало заявление Фицо о том, что Зеленский якобы враг для Словакии. Он также назвал заявления президента о транзите газа из Азербайджана "маневром прикрытия" и подчеркнул, что Словакия хочет и дальше покупать российский газ и требует его транспортировки из Украины.

"Ничего не готово, ни один проект не обсуждается. Он снова надувает пузырьки, потому что думает, что этот пузырь освободит его от принятия тяжелых решений. Наш враг – Зеленский. Зеленский создал те проблемы, которые мы имеем. Он мне не нравится, потому что он вредит Словакии", – цитирует его Dennik N.

Он также пригрозил заблокировать решение о помощи Украине и планирует обсудить газ с Европейской комиссией 30 января.

В министерстве иностранных дел также отреагировали на заявления Фицо, сделанные им на фоне протестов в Словакии и падения доверия народа к нему.

"Расцениваем эти очередные абсурдные заявления как попытку перебросить ответственность за собственные провалы во внутренней политике на иностранные государства и лидеров. Советуем посмотреть не за границу, а в зеркало", – говорится в заявлении.

В МИД также отметили, что Фицо и еще ряд парламентских деятелей Словакии "отравились российской пропагандой", перестали различать "черное и белое" и стали называть лидеров соседних демократий "врагами".

В министерстве уверены, что такая политика Фицо идет вразрез с выбором народа Словакии быть "неотъемлемой частью Европейского сообщества".