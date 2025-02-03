У вбивстві українця в Братиславі не можна виключати етнічну ворожнечу – Сибіга

До вбивства можуть бути причетні словацькі поліціянти

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на смерть громадянина України у словацькій столиці Братиславі й зазначив, що в цьому випадку українська сторона не може виключати етнічну ворожнечу як одну з причин злочину.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

На доручення міністра українське посольство вже встановило контракт зі словацькою поліцією та омбудсменом.

Україна вимагає неупередженого розслідування та притягнення винних до відповідальності, наголосив Сибіга.

Словацьке видання Dennik N повідомляє, що 30 січня співробітники міської поліції Братислави виявили перед торгівельним центром українця, чоловіка-безхатченка, побитого до смерті. Його доставили до лікарні з важкими травмами голови й тіла, де він помер наступного дня.

Фельдшер, який лікував чоловіка з України, заявив, що поранення могли бути спричинені озброєними підрозділами. Телеканал TA3 заявляє: є підозра, що на чоловіка напали працівники приватної служби охорони та патруль поліції.

Побиття сталося після того, як чоловіка спіймали на крадіжці в магазині одягу New Yorker. На записах камер відеоспостереження видно, що його побили у кімнаті за магазином, зауважує Dennik N.

Справою займається Управління інспекції, поліційний інспекційний орган при Міністерстві внутрішніх справ.

"Наразі не можна виключити незаконні дії співробітників у цьому випадку, тому розслідуванням зайнялося Управління... Справа розслідується за статтею про вбивство", – розповіли у відомстві.

1 січня 2025 року закінчилася дія п'ятирічної угоди на транзит російського газу між Україною та Росією. З того часу триває публічний конфлікт, розпочатий проросійським прем'єром Словаччини Фіцо проти української влади.

22 січня Фіцо заявив, що нібито на території країни діє експертна група, яка займалася "подіями в Грузії" та протестами на українському Майдані. У зв'язку з цим політик скликав засідання Ради безпеки країни. Фактично Фіцо повторив російський наратив про нібито "зрежисованість" подій Революції гідності. А вже 24 січня прем'єр звинуватив Україну в нібито причетності до кібератак на Словаччину.