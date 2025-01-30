МЗС викликало посла Словаччини в Києві після останніх заяв Фіцо

У МЗС висловили розчарування тим, що прем’єр Словаччини Роберт Фіцо наразі виступає рупором Кремля

Павел Віздал (Фото: МЗС)

30 січня до Міністерства закордонних справ викликали посла Словаччини в Україні Павела Віздалу, якому було висловлено рішуче несприйняття заяв офіційної Братислави про нібито втручання Києва у внутрішні справи його країни. Про це повідомила пресслужба МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що українська сторона підтримує і розвиває добрі контакти з усіма міжнародними партнерами, які всебічно допомагають нашій державі на тлі російської агресії.

Заступник міністра закордонних справ Олександр Міщенко висловив глибоке розчарування тим, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наразі "виступає рупором Кремля і, нехтуючи приналежністю країни до Європейського Союзу, вдається до алогічних дій".

Міщенко зазначив, що такі дії з боку представників словацької влади є неприйнятними, особливо в контексті агресії Росії проти України, та завдають серйозної шкоди не лише відносинам між Україною та Словаччиною, а й підривають єдність ЄС і НАТО у протидії державі-агресорці.

Неприпустимими є спроби уряду Словаччини зберігати залежність від постачання російських енергоносіїв усупереч спільній роботі ЄС зі зниження такої залежності та диверсифікації джерел постачання енергії, а також ігноруючи доводи української сторони щодо позбавлення Росії засобів фінансування терору проти України.

МЗС закликало офіційну Братиславу припинити таку практику й повернутися до конструктивного діалогу та розвитку добросусідських відносин.