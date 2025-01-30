МЗС викликало посла Словаччини в Києві після останніх заяв Фіцо
30 січня до Міністерства закордонних справ викликали посла Словаччини в Україні Павела Віздалу, якому було висловлено рішуче несприйняття заяв офіційної Братислави про нібито втручання Києва у внутрішні справи його країни. Про це повідомила пресслужба МЗС.
У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що українська сторона підтримує і розвиває добрі контакти з усіма міжнародними партнерами, які всебічно допомагають нашій державі на тлі російської агресії.
Заступник міністра закордонних справ Олександр Міщенко висловив глибоке розчарування тим, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наразі "виступає рупором Кремля і, нехтуючи приналежністю країни до Європейського Союзу, вдається до алогічних дій".
Міщенко зазначив, що такі дії з боку представників словацької влади є неприйнятними, особливо в контексті агресії Росії проти України, та завдають серйозної шкоди не лише відносинам між Україною та Словаччиною, а й підривають єдність ЄС і НАТО у протидії державі-агресорці.
Неприпустимими є спроби уряду Словаччини зберігати залежність від постачання російських енергоносіїв усупереч спільній роботі ЄС зі зниження такої залежності та диверсифікації джерел постачання енергії, а також ігноруючи доводи української сторони щодо позбавлення Росії засобів фінансування терору проти України.
МЗС закликало офіційну Братиславу припинити таку практику й повернутися до конструктивного діалогу та розвитку добросусідських відносин.
- 11 січня 2025 року Фіцо назвав Зеленського "жебраком" і "ненадійним партнером", на відміну від Росії, "яка ніколи не обманювала Словаччину". Того ж дня він заявив, що Путін пообіцяв знайти нові шляхи постачання газу до Словаччини.
- 13 січня прем'єр Словаччини запросив Зеленського на переговори про транзит російського газу неподалік кордону з Україною. У відповідь український лідер запросив прем'єра до Києва 17 січня.
- 20 січня психіатри та психологи Словаччини попросили відставки Фіцо з посади прем'єра. Він звинуватив їх у зловживанні професією.
- 28 січня Зеленський відповів на чергові заяви Фіцо, який назвав його "ворогом" через питання транзиту російського газу.