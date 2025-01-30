МИД вызвало посла Словакии в Киеве после последних заявлений Фицо
30 января в Министерство иностранных дел вызвали посла Словакии в Украине Павела Виздалу, которому было выражено решительное неприятие заявлений официальной Братиславы о якобы вмешательстве Киева во внутренние дела его страны. Об этом сообщила пресс-служба МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что украинская сторона поддерживает и развивает хорошие контакты со всеми международными партнерами, всесторонне помогающими нашему государству на фоне российской агрессии.
Заместитель министра иностранных дел Александр Мищенко выразил глубокое разочарование тем, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо "выступает рупором Кремля и, пренебрегая принадлежностью страны к Европейскому Союзу, предпринимает алогичные действия".
Мищенко отметил, что такие действия со стороны представителей словацкой власти неприемлемы, особенно в контексте агрессии России против Украины, и наносят серьезный вред не только отношениям между Украиной и Словакией, но и подрывают единство ЕС и НАТО в противодействии государству-агрессору.
Недопустимы попытки правительства Словакии сохранять зависимость от поставок российских энергоносителей вопреки совместной работе ЕС по снижению такой зависимости и диверсификации источников поставок энергии, а также игнорируя доводы украинской стороны относительно лишения России средств финансирования террора против Украины.
МИД призвал официальную Братиславу прекратить такую практику и вернуться к конструктивному диалогу и развитию добрососедских отношений.
- 11 января 2025 года Фицо назвал Зеленского "попрошайкой" и "ненадежным партнером", в отличие от России, "которая никогда не обманывала Словакию". В тот же день он заявил, что Путин пообещал найти новые пути поставок газа в Словакию.
- 13 января премьер Словакии пригласил Зеленского на переговоры о транзите российского газа недалеко от границы с Украиной. В ответ украинский лидер пригласил премьера в Киев 17 января.
- 20 января психиатры и психологи Словакии попросили отставки Фицо с должности премьера. Он обвинил их в злоупотреблении профессией.
- 28 января Зеленский ответил на очередные заявления Фицо, который назвал его "врагом" из-за вопроса транзита российского газа.