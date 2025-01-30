МИД вызвало посла Словакии в Киеве после последних заявлений Фицо

В МИД выразили разочарование тем, что премьер Словакии Роберт Фицо выступает рупором Кремля

Павел Виздал (Фото: МИД)

30 января в Министерство иностранных дел вызвали посла Словакии в Украине Павела Виздалу, которому было выражено решительное неприятие заявлений официальной Братиславы о якобы вмешательстве Киева во внутренние дела его страны. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

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Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что украинская сторона поддерживает и развивает хорошие контакты со всеми международными партнерами, всесторонне помогающими нашему государству на фоне российской агрессии.

Заместитель министра иностранных дел Александр Мищенко выразил глубокое разочарование тем, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо "выступает рупором Кремля и, пренебрегая принадлежностью страны к Европейскому Союзу, предпринимает алогичные действия".

Мищенко отметил, что такие действия со стороны представителей словацкой власти неприемлемы, особенно в контексте агрессии России против Украины, и наносят серьезный вред не только отношениям между Украиной и Словакией, но и подрывают единство ЕС и НАТО в противодействии государству-агрессору.

Недопустимы попытки правительства Словакии сохранять зависимость от поставок российских энергоносителей вопреки совместной работе ЕС по снижению такой зависимости и диверсификации источников поставок энергии, а также игнорируя доводы украинской стороны относительно лишения России средств финансирования террора против Украины.

МИД призвал официальную Братиславу прекратить такую практику и вернуться к конструктивному диалогу и развитию добрососедских отношений.