В убийстве украинца в Братиславе нельзя исключать этническую вражду – Сибига

К убийству могут быть причастны словацкие полицейские

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на смерть гражданина Украины в словацкой столице Братиславе и отметил, что в этом случае украинская сторона не может исключать этническую рознь как одну из причин преступления.

По поручению министра украинское посольство уже установило контракт со словацкой полицией и омбудсменом.

Украина требует беспристрастного расследования и привлечения виновных к ответственности, подчеркнул Сибига.

Словацкое издание Dennik N сообщает, что 30 января сотрудники городской полиции Братиславы обнаружили перед торговым центром украинца, мужчину-бездомного, избитого до смерти. Его доставили в больницу с тяжелыми травмами головы и тела, где он скончался на следующий день.

Фельдшер, лечивший мужчину из Украины, заявил, что ранения могли быть нанесены вооруженными подразделениями. Телеканал TA3 заявляет: есть подозрение, что на мужчину напали работники частной службы охраны и патруль полиции.

Избиение произошло после того, как мужчину поймали на краже в магазине одежды New Yorker. На записях камер видеонаблюдения видно, что его избили в комнате за магазином, отмечает Dennik N.

Делом занимается Управление инспекции, полицейский инспекционный орган при Министерстве внутренних дел.

"Пока нельзя исключить незаконные действия сотрудников в этом случае, поэтому расследованием занялось Управление... Дело расследуется по статье об убийстве", – рассказали в ведомстве.

1 января 2025 года закончилось действие пятилетнего соглашения на транзит российского газа между Украиной и Россией. С этого времени продолжается публичный конфликт, начатый пророссийским премьером Словакии Фицо против украинской власти.

22 января Фицо заявил, что якобы на территории страны действует экспертная группа, занимавшаяся "событиями в Грузии" и протестами на украинском Майдане. В связи с этим политик созвал заседание Совета безопасности страны. Фактически Фицо повторил российский нарратив о якобы "срежиссированности" событий Революции достоинства. А уже 24 января премьер обвинил Украину в якобы причастности к кибератакам в Словакии.