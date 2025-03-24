Польща за два місяці депортувала 1300 іноземців, 80 з яких – українці
Польська влада за два місяці депортувала з країни 1300 іноземців, 80 з яких – українці. Про це пише Rzeczpospolita з посиланням на дані польської прикордонної служби.
Зазначається, що найбільше серед депортованих було громадян Грузії – 260. Також вислали 220 білорусів, 150 молдован, 90 колумбійців та понад 80 українців.
"Це схоже на аналогічну ситуацію торік – тільки тоді в трійці лідерів також було 60 росіян", – заявили у прикордонній службі Польщі.
За аналогічний період у 2024 році Польща депортувала 700 іноземців.
Як пояснили у відомстві, депортувати довелося осіб, які користувалися Балканським маршрутом для організації масових перевезень нелегальних мігрантів, а також тих, хто неодноразово порушував закон на території Польщі.
Громадян України доставили на кордон з Україною і передали місцевим органам влади, а іноземців відправили до спеціальних центрів чи на батьківщину за допомогою авіарейсів.
- 24 червня 2024 року федеральний уряд Німеччини відмовився від ідеї депортувати з ФРН українських біженців, які не бажають працювати.
- Видання DW з посиланням на Міністерство внутрішніх справ ФРН пише, що наразі в країні проживають 1,17 млн біженців з України.