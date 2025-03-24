Польща за два місяці депортувала 1300 іноземців, 80 з яких – українці

За аналогічний період у 2024 році Польща депортувала 700 іноземців, повідомили у польській прикордонній службі

Прем'єр Польщі Дональд Туск на державному кордоні (Фото: ЕРА / PAWEL SUPERNAK)

Польська влада за два місяці депортувала з країни 1300 іноземців, 80 з яких – українці. Про це пише Rzeczpospolita з посиланням на дані польської прикордонної служби.

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Зазначається, що найбільше серед депортованих було громадян Грузії – 260. Також вислали 220 білорусів, 150 молдован, 90 колумбійців та понад 80 українців.

"Це схоже на аналогічну ситуацію торік – тільки тоді в трійці лідерів також було 60 росіян", – заявили у прикордонній службі Польщі.

За аналогічний період у 2024 році Польща депортувала 700 іноземців.

Як пояснили у відомстві, депортувати довелося осіб, які користувалися Балканським маршрутом для організації масових перевезень нелегальних мігрантів, а також тих, хто неодноразово порушував закон на території Польщі.

Громадян України доставили на кордон з Україною і передали місцевим органам влади, а іноземців відправили до спеціальних центрів чи на батьківщину за допомогою авіарейсів.