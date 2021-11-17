Польша защищается, говорят власти. Ситуация на границе с Беларусью к 13:00

На границе Польши и Беларуси продолжаются спонтанные попытки прорыва границы мигрантами из стран Ближнего Востока при поддержке, как утверждает польская сторона, беларуских спецслужб. Вот какова ситуация по состоянию на 13:00.

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Польские пограничники опубликовали видео с пограничного поста в Черемше, где была предпринята неудачная попытка около 50 человек прорваться в Польшу. "Беларуские службы сопровождали агрессивную группу и использовали лазер. Иностранцы бросали камни в сторону польских служащих", – сказано в пояснении к записи.

Placówka SG w Czeremsze. Wczorajsza udaremniona próba sforsowania granicy polskiej przez ok. 50 osób. Służby białoruskie towarzyszyły agresywnej grupie, używały lasera. Cudzoziemcy rzucali kamieniami w stronę polskich służb.#zgranicy #NaStrazyGranicy pic.twitter.com/4OfRPqYDH8 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 17, 2021

Полиция опубликовала фотографии, на которых видно, чем именно мигранты забрасывали вчера польский заслон на пункте пропуска Кузница-Брузги, когда пострадали несколько полицейских.

Польские медиа утверждают, ссылаясь на информацию Минобороны Польши, что мигранты были вооружены беларускими службами шумовыми гранатами и атаковали ими польских служащих.

Комментируя инцидент в Кузнеце, пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в эфире телеканала TVP.INFO сообщил, что польские спецслужбы фиксируют, помимо попыток силового прорыва, использование мигрантами других способов проникновения через границу, в том числе с помощью технических средств. По его словам, беженцам в этом содействуют спецслужбы Беларуси. Мюллер также сказал, что считает оправданным применение водометов для сдерживания мигрантов, если их атаки угрожают здоровью и даже жизни польских служащих.

После того как попытка прорыва границы была отбита, беженцы вернулись в лагеря на территории Беларуси. Пресс-секретарь Погранслужбы Польши Анна Михальская сказала PolsatNews, что там находятся сейчас около 2000 человек.

Cudzoziemcy po dzisiejszym ataku na polskie służby w ok. przejścia granicznego Bruzgi, przeszli w rejon dawnego koczowiska. W tej chwili przebywa tam ok. 2 tys. cudzoziemców.#zgranicy pic.twitter.com/YOY8eyan7J — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 16, 2021

Данные пограничников сочетаются с информацией беларуского государственного агентства Беласат, которое сообщило, что для мигрантов организован логистический центр на 2000 спальных мест.

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Сергей Бережной

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