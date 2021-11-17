UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Польша защищается, говорят власти. Ситуация на границе с Беларусью к 13:00

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2021, 13:25
Польша защищается, говорят власти. Ситуация на границе с Беларусью к 13:00 - Фото
Мигранты на границе Польши и Беларуси (Фото – Leonid Scheglov, EPA)

На границе Польши и Беларуси продолжаются спонтанные попытки прорыва границы мигрантами из стран Ближнего Востока при поддержке, как утверждает польская сторона, беларуских спецслужб. Вот какова ситуация по состоянию на 13:00. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное  

Польские пограничники опубликовали видео с пограничного поста в Черемше, где была предпринята неудачная попытка около 50 человек прорваться в Польшу. "Беларуские службы сопровождали агрессивную группу и использовали лазер. Иностранцы бросали камни в сторону польских служащих", – сказано в пояснении к записи.

Полиция опубликовала фотографии, на которых видно, чем именно мигранты забрасывали вчера польский заслон на пункте пропуска Кузница-Брузги, когда пострадали несколько полицейских

Польские медиа утверждают, ссылаясь на информацию Минобороны Польши, что мигранты были вооружены беларускими службами шумовыми гранатами и атаковали ими польских служащих.

Комментируя инцидент в Кузнеце, пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в эфире телеканала TVP.INFO сообщил, что польские спецслужбы фиксируют, помимо попыток силового прорыва, использование мигрантами других способов проникновения через границу, в том числе с помощью технических средств. По его словам, беженцам в этом содействуют спецслужбы Беларуси. Мюллер также сказал, что считает оправданным применение водометов для сдерживания мигрантов, если их атаки угрожают здоровью и даже жизни польских служащих. 

После того как попытка прорыва границы была отбита, беженцы вернулись в лагеря на территории Беларуси. Пресс-секретарь Погранслужбы Польши Анна Михальская сказала PolsatNews, что там находятся сейчас около 2000 человек. 

Данные пограничников сочетаются с информацией беларуского государственного агентства Беласат, которое сообщило, что для мигрантов организован логистический центр на 2000 спальных мест. 

Читайте также: Минобороны Литвы: Миграционный кризис может быть прикрытием для агрессии РФ против Украины

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
граница польша беларусь мигранты спецслужбы кризис прорыв границы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 