Польские фермеры остановили протест на границе с Украиной, планировался двухдневный митинг

Пропуск всех категорий транспортных средств на пункте "Медика – Шегини" проходит в обычном режиме

Иллюстративное фото: Depositphotos

В воскресенье вечером польские фермеры приостановили блокировку пункта пропуска "Медика – Шегини", сообщило западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По данным польской стороны, фермеры закончили блокировку движения грузовиков и прекратили протест.

Теперь же пропуск всех категорий транспортных средств в этом направлении проходит в обычном режиме, отметило ГНСУ.

Об изменениях в ситуации пограничники обещают информировать по отдельности.

Ранее утром украинское ведомство сообщило о возобновлении польского протеста на границе – предварительно, акция должна была длиться 48 часов и могла продолжиться.

Новые митинги польских фермеров начались в субботу, 23 ноября. При этом организаторы утверждают, что акции не связаны с Украиной напрямую: якобы фермеры протестуют против повышения сельскохозяйственного налога в 2024 году и соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и организацией стран Южной Америки.