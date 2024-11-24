Польские фермеры остановили протест на границе с Украиной, планировался двухдневный митинг
В воскресенье вечером польские фермеры приостановили блокировку пункта пропуска "Медика – Шегини", сообщило западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.
По данным польской стороны, фермеры закончили блокировку движения грузовиков и прекратили протест.
Теперь же пропуск всех категорий транспортных средств в этом направлении проходит в обычном режиме, отметило ГНСУ.
Об изменениях в ситуации пограничники обещают информировать по отдельности.
Ранее утром украинское ведомство сообщило о возобновлении польского протеста на границе – предварительно, акция должна была длиться 48 часов и могла продолжиться.
Новые митинги польских фермеров начались в субботу, 23 ноября. При этом организаторы утверждают, что акции не связаны с Украиной напрямую: якобы фермеры протестуют против повышения сельскохозяйственного налога в 2024 году и соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и организацией стран Южной Америки.
- 29 апреля 2024 года польские фермеры завершили многомесячную блокаду украинской границы.
- В октябре прокуратура польского города Гливице направила в суд обвинительный акт против двух граждан, которые во время протеста просили "Путина разобраться с Украиной".