Польські фермери зупинили протест на українському кордоні, хоча планувався дводенний мітинг

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У неділю ввечері польські фермери припинили блокування пункту пропуску "Медика – Шегині", повідомило західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

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За даними польської сторони, фермери закінчили блокування руху вантажівок й наразі припинили протест.

Тепер же пропуск усіх категорій транспортних засобів на цьому напрямку проходить у звичайному режимі, зазначило ДПСУ.

Про зміни у ситуації прикордонники обіцяють інформувати окремо.

Раніше, вранці, українське відомство повідомило про поновлення польського протесту на кордоні – попередньо, акція мала тривати 48 годин й могла продовжитися.

Нові мітинги польських фермерів розпочалися у суботу, 23 листопада. При цьому організатори стверджують, що акції не пов'язані з Україною напряму: нібито фермери протестують проти підвищення сільськогосподарського податку у 2024 році та угоди про вільну торгівлю між Євросоюзом та організацією країн Південної Америки.