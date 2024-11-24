Польські фермери зупинили протест на українському кордоні, хоча планувався дводенний мітинг
У неділю ввечері польські фермери припинили блокування пункту пропуску "Медика – Шегині", повідомило західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.
За даними польської сторони, фермери закінчили блокування руху вантажівок й наразі припинили протест.
Тепер же пропуск усіх категорій транспортних засобів на цьому напрямку проходить у звичайному режимі, зазначило ДПСУ.
Про зміни у ситуації прикордонники обіцяють інформувати окремо.
Раніше, вранці, українське відомство повідомило про поновлення польського протесту на кордоні – попередньо, акція мала тривати 48 годин й могла продовжитися.
Нові мітинги польських фермерів розпочалися у суботу, 23 листопада. При цьому організатори стверджують, що акції не пов'язані з Україною напряму: нібито фермери протестують проти підвищення сільськогосподарського податку у 2024 році та угоди про вільну торгівлю між Євросоюзом та організацією країн Південної Америки.
- 29 квітня 2024 року польські фермери завершили багатомісячну блокаду українського кордону. На початку травня польські фермери блокували протягом одного дня рух вантажівок на пункті пропуску "Довгобичів – Угринів" також на знак протесту проти сільгоспполітики Євросоюзу.
- У жовтні прокуратура польського міста Глівіце спрямувала до суду обвинувальний акт проти двох громадян, які під час протесту просили "Путіна розібратися з Україною".