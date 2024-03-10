Польские фермеры временно разблокировали пункт пропуска "Краковец" - ГПСУ

Ожидается, что забастовку на этом пункте пропуска продолжат 13 марта

Фото: Farmer.pl

Польские протестующие разблокировали пункт пропуска "Краковец-Корчева". Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

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"В ночь на 9 марта они прекратили свои действия в направлении пункта пропуска "Краковец". Это временно, поскольку они отметили, что свои действия возобновят ориентировочно 13 числа", - сказал он.

По словам Демченко, пять пунктов пропуска остаются заблокированными. В очередях остается около 1700 грузовиков.

"Хотя направление пункта пропуска "Краковец" разблокировано и движение там происходит интенсивное, но также продолжает оставаться очередь из грузовиков. На территории Польши в ожидании пересечения границы в сторону нашего государства. Это около 600 грузовых транспортных средств". - проинформировал представитель ГПСУ.

Он добавил, что поляки пропускают "незначительное количество грузовиков в сторону Украины".

В то же время, полностью заблокированными остаются пункты пропуска "Ягодин" и "Шегини". За прошедшие сутки на пункте пропуска "Ягодин" границу в сторону Украины пересекли около 50 грузовиков, а на пункте пропуска "Шегини" — около 35 грузовиков, отметил Демченко.

Польские фермеры с 9 февраля начали общенациональный протест, заблокировав дороги по всей стране, в том числе ведущие к границе с Украиной.

Также они начали препятствовать движению транспорта на пунктах пропуска из Украины, высыпали украинское зерно из грузовиков и вагонов.

29 февраля премьер Польши Туск после встречи со своей латвийской коллегой не исключил, что Польша может запретить импорт российской агропродукции.

6 марта в центре Варшавы начались масштабные протесты польских фермеров, демонстранты жгут покрышки перед офисом премьер-министра Польши Туска.

7 марта Туск заявил, что ЕС должен защитить сельскохозяйственный рынок. Он считает, что в ближайшее время должны быть положительные решения для протестующих аграриев.

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