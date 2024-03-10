Польські фермери тимчасово розблокували пункт пропуску "Краківець" - ДПСУ

Очікується, що страйк на цьому пункті пропуску продовжать 13 березня

Фото: Farmer.pl

Польські протестувальники розблокували пункт пропуску "Краківець-Корчова". Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

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"В ніч проти 9 березня вони припинили свої дії в напрямку пункту пропуску "Краківець". Це тимчасово, бо вони зазначили, що свої дії поновлять орієнтовно 13 числа", - сказав він.

За словами Демченка, п'ять пунктів пропуску лишаються заблокованими. У чергах залишається близько 1700 вантажівок.

"Хоч напрямок пункту пропуску "Краківець" розблокований і рух там відбувається інтенсивний, але також продовжує залишатися черга з вантажівок. На території Польщі в очікуванні перетину кордону в бік нашої держави. Це близько 600 вантажних транспортних засобів". - проінформував речник ДПСУ.

Він додав, що поляки пропускають "незначну кількість вантажівок у бік України".

Водночас повністю заблокованими залишаються пункти пропуску "Ягодин" та "Шегині". За минулу добу на пункті пропуску "Ягодин" кордон у бік України перетнуло близько 50 вантажівок, а на пункті пропуску "Шегині" — близько 35 вантажівок, зазначив Демченко.

Польські фермери з 9 лютого розпочали загальнонаціональний протест, заблокувавши дороги у всій країні, зокрема ті, що ведуть до кордону з Україною.

Також вони почали перешкоджати руху транспорту на пунктах пропуску з України, висипали українське зерно із вантажівок та вагонів.

29 лютого прем'єр Польщі Туск після зустрічі зі своєю латвійською колегою не виключив, що Польща може заборонити імпорт російської агропродукції.

6 березня у центрі Варшави почалися масштабні протести польських фермерів, демонстранти палять покришки перед офісом прем'єр-міністра Польщі Туска.

7 березня Туск заявив, що ЄС повинен захистити сільськогосподарський ринок. Він вважає, що найближчим часом повинні бути позитивні рішення для аграріїв, які протестують

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