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Полтора десятка ракет. Оккупанты обстреляли Камышеваху Запорожской области, есть погибший

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 23:36
Полтора десятка ракет. Оккупанты обстреляли Камышеваху Запорожской области, есть погибший - Фото
Фото – Запорожская ОВА

Сегодня, 11 мая, российские оккупанты выпустили по населенному пункту Камышеваха Запорожской области как минимум полтора десятка ракет. Они упали в жилых районах, сообщает глава Запорожской военной администрации Александр Старух.

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"Полтора десятка ракет разорвалось в жилых кварталах города. Повреждены десятки построек. Один человек убит оккупантами, несколько ранены", – сказано в сообщении.

По словам главы ОВА, чудом удалось избежать большего количества жертв в результате циничного обстрела мирных жителей.

По обновленной информации, всего за сегодня по поселку Камышеваха Запорожской области россияне нанесли 18 ракетных ударов. Один человек погиб, трое ранены. Около 60 домов повреждено. Об этом Суспільному Запоріжжя сообщил глава Камышевской общины Юрий Карапетян.

Фото – Запорожская ОВА
Фото – Запорожская ОВА
  • В ночь на 10 мая российские оккупанты обстреляли окраины Николаева из реактивных систем залпового огня "Ураган". 
  • Также сегодня в городах Сумской области прогремело несколько сильных взрывов. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, призвав жителей не покидать убежищ.

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Яна Катасонова
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