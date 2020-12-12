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"Попытка давления". МИД выразило протест России из-за расширения санкций против украинцев

12.12.2020, 17:19
Дмитрий Кулеба (Фото: Валентин Огиренко/EPA)

Министерство иностранных дел выразило протест России из-за расширения перечня граждан Украины, против которых правительство РФ вводятся так называемые "специальные экономические меры". Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Внешнеполитическое ведомство решительно осудило попытку давления на народных депутатов и представителей украинского общества.

"Этот противоправный шаг является продолжением Российской Федерацией агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях", – отметили в МИД.

В министерстве заявили, что украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования согласно нормам и принципам международного права.

В заявлении МИД подчеркивается, что Украина и в дальнейшем будет продолжать политику противодействия российской агрессии, прилагать усилий для прекращения оккупации Россией украинских территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

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Наталия Медведева
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