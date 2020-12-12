"Попытка давления". МИД выразило протест России из-за расширения санкций против украинцев
Министерство иностранных дел выразило протест России из-за расширения перечня граждан Украины, против которых правительство РФ вводятся так называемые "специальные экономические меры". Об этом сообщает пресс-служба МИД.
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Внешнеполитическое ведомство решительно осудило попытку давления на народных депутатов и представителей украинского общества.
"Этот противоправный шаг является продолжением Российской Федерацией агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях", – отметили в МИД.
В министерстве заявили, что украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования согласно нормам и принципам международного права.
В заявлении МИД подчеркивается, что Украина и в дальнейшем будет продолжать политику противодействия российской агрессии, прилагать усилий для прекращения оккупации Россией украинских территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
- 4 сентября стало известно, что Россия ввела санкции против нардепов из Евросолидарности, Голоса и Батькивщины.
- Сегодня, 12 декабря, стало известно, что Россия расширила санкционный список на большинство нардепов из Слуги народа.
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