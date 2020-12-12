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"Нелепо, неадекватно и глупо". У Зеленского отреагировали на санкции РФ против Слуг народа

12.12.2020, 16:00
Михаил Подоляк (скриншот из видеозаписи Радио Свобода)

Никакого давления введенные Россией против руководства Верховной Рады и нардепов из фракции Слуга народа санкции не окажут. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net.

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"Выглядит нелепо, отчасти неадекватно и точно глупо", – охарактеризовал Подоляк расширение санкционного списка. По его словам, у спикера Рады Дмитрия Разумкова и нардепов из Слуги народа нет и не может быть существенных интересов в России, которые могли бы пострадать от санкций.

Усомнился Подоляк и в медийном эффекте такого шага РФ, отметив, что он выглядит анекдотично. Подоляк предположил, что санкции против Слуги народа могут быть необходимы России для "усиления истеризации собственного населения".

Также он отметил присутствие в новом списке главы Конституционного суда Александра Тупицкого. "Если человек покупает землю в оккупированном Крыму и пытается скрыть этот факт от нашего государства, то никаким списком такого человека не спасешь", – считает Подоляк.

Оптимальной реакцией на действия РФ Подоляк назвал официальное заявление МИД, чтобы зафиксировать еще один факт "крайне недружественного и абсолютно немотивированного поведения страны-агрессора".

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Денис Юдин, Юрий Смирнов
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Слуга народа Россия санкции михаил подоляк

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