Попытка "вагнеровцев" наступать под Бахмутом закончилась их уничтожением, двое в плену

Бойцы Нацгвардии уничтожили под Бахмутом – на одном из самых сложных на данный момент направлений на фронте – две группы наемников из частной военной компании Вагнера. Двое оккупантов попали в плен, сообщил представитель Нацгвардии полковник Николай Уршалович на брифинге 27 октября.

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Он рассказал, что в начале недели, 23 и 24 октября, на Бахмутском направлении две группы "вагнеровцев", состоявшие преимущественно из бывших заключенных, под прикрытием артиллерии пытались наступать на позиции Нацгвардии.

"Но эти "джентльмены удачи" не учли, что у бойцов бригады оперативного назначения несколько другие взгляды на перевоспитание оккупантов из плохих в хороших. Поэтому эти группы были уничтожены, а два человека взяты в плен", – сообщил Уршалович.

Пленными, по его словам, оказались граждане РФ, отбывающие ранее сроки за тяжкие преступления – разбойные нападения и убийства. Они заключили шестимесячный контракт с ЧВК и были отправлены воевать против Украины.

Несколько дней назад Генштаб сообщал, что в рамках продолжающейся российской мобилизации оккупанты вербуют в ряды армии РФ заключенных и освободили из херсонской колонии №90 большую часть преступников.

По данным украинской разведки, ЧВК Вагнера в срочном порядке готовит для отправки в районы боевых действий еще несколько сотен заключенных, поскольку наемников этой категории уничтожают больше всего.

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Оксана Житнюк

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