UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Попытки аннексий и ракетный террор Путина. Трасс призывает лидеров НАТО на срочную встречу

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 07:20
Попытки аннексий и ракетный террор Путина. Трасс призывает лидеров НАТО на срочную встречу - Фото
Лиз Трасс (фото - ЕРА)

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призывает лидеров НАТО провести срочную встречу после попыток российского диктатора Владимра Путина незаконно аннексировать украинские территории и ракетного террора 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба Даунинг-стрит.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

11 октября Трасс поучаствует в виртуальной встрече лидеров G7 и президента Владимира Зеленского. Встреча пройдет на фоне незаконной аннексии и массированных ракетных ударов по Киеву и другим городам.

Трасс попросит лидеров сохранить жесткие санкции против России и призывает к проведению срочной встречи лидеров НАТО в ближайшие дни, чтобы союзники оставались едиными в противостоянии Путину.

Также ожидается, что на G7 обсудят энергетический кризис, вызванный действиями Путина. Группа сейчас работает над завершением потолка цен на российскую нефть.

Читайте также: "Личный приказ Путина". Россия массированно обстреляла ракетами Украину: что дальше

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин нато ракетный удар аннексия g7 ракеты Лиз Трасс войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 