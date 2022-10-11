Попытки аннексий и ракетный террор Путина. Трасс призывает лидеров НАТО на срочную встречу

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призывает лидеров НАТО провести срочную встречу после попыток российского диктатора Владимра Путина незаконно аннексировать украинские территории и ракетного террора 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба Даунинг-стрит.

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11 октября Трасс поучаствует в виртуальной встрече лидеров G7 и президента Владимира Зеленского. Встреча пройдет на фоне незаконной аннексии и массированных ракетных ударов по Киеву и другим городам.

Трасс попросит лидеров сохранить жесткие санкции против России и призывает к проведению срочной встречи лидеров НАТО в ближайшие дни, чтобы союзники оставались едиными в противостоянии Путину.

Также ожидается, что на G7 обсудят энергетический кризис, вызванный действиями Путина. Группа сейчас работает над завершением потолка цен на российскую нефть.

10 октября РФ выпустила по Украине более 80 ракет, в том числе по Киеву. Больше половины ракет сбила ПВО.

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Марко Сировой

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