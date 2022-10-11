Попытки аннексий и ракетный террор Путина. Трасс призывает лидеров НАТО на срочную встречу
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призывает лидеров НАТО провести срочную встречу после попыток российского диктатора Владимра Путина незаконно аннексировать украинские территории и ракетного террора 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба Даунинг-стрит.
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11 октября Трасс поучаствует в виртуальной встрече лидеров G7 и президента Владимира Зеленского. Встреча пройдет на фоне незаконной аннексии и массированных ракетных ударов по Киеву и другим городам.
Трасс попросит лидеров сохранить жесткие санкции против России и призывает к проведению срочной встречи лидеров НАТО в ближайшие дни, чтобы союзники оставались едиными в противостоянии Путину.
Также ожидается, что на G7 обсудят энергетический кризис, вызванный действиями Путина. Группа сейчас работает над завершением потолка цен на российскую нефть.
- 10 октября РФ выпустила по Украине более 80 ракет, в том числе по Киеву. Больше половины ракет сбила ПВО.
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