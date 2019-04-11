Порошенко: Кое-кто решил, что война - это сериал

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

В Украине сегодня развернулась политическая борьба на уничтожение, хотя перед выборами Петру Порошенко советовали "не разводить демократию во время войны".Итогом этой борьбы может стать уничтожение самой Украины, рассказал Порошенко сегодня на 12-м Киевском форуме безопасности.

"Я не буду скрывать, что были и те, кто советовал не разводить демократию во время войны. Потому что война требует твердой и железной руки. Я категорически отверг подобные сценарии", - сказал он. По словам Порошенко, в таком подходе есть одна опасность - "кое-кто, убаюканный спокойствием и безопасностью в своей зоне комфорта, может просто забыть о том, что в Украине война".

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"И к сожалению, именно это произошло в определенном сегменте как общества, так и украинского политикума. Кое-кто решил, что война - это такая себе параллельная реальность, своего рода сериал. И в этой параллельной реальности утратили чувство современной реальности, забыли или сознательно проигнорировали тот факт, что спокойствие и беззаботная жизнь здесь, в Киеве, существует только благодаря нашей армии, нашим воинам, которые ежедневно противостоят совсем не сериальному врагу и отдают совсем не виртуальную жизнь", - сказал он.

"Ожесточенная политическая борьба является признаком демократии, но политическая борьба на уничтожение, особенно когда речь идет об уничтожении государства - это в лучшем случае уничтожение инстинкта самосохранения, в худшем - откровенный саботаж и вредительство", - добавил Порошенко.

Ранее на форуме секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что Россия готовится к полномасштабной войне в Европе, в последние годы накапливая на своих восточных рубежах ударные группировки войск.