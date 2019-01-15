Порошенко: Мир в Донбассе не зависит от украинских политиков

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Несмотря на обещания, украинские политики не смогут принести скорый мир стране. Об этом сегодня заявил президент Петр Порошенко во время визита в Волынскую область.

Порошенко подчеркнул, что Украина больше никогда не вернется к российскому ярму.

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"Сейчас некоторые обещают, что они немедленно принесут мир. Мир не зависит от украинских политиков, они могут принести только поражение, только капитуляцию, только сдачу Украины, только возвращение Украины к российскому ярму", - отметил Порошенко.

Президент убежден, что украинцы больше никогда этого не допустят.

12 декабря 2018 года Порошенко заявил, что "инцидент в Керченском проливе", как западные СМИ называют нападение 25 ноября российских военных на украинские корабли ВМС в Черном море, - это акт войны страны-агрессора РФ против Украины.