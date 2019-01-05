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05.01.2019, 16:28

Порошенко наградил патриарха Варфоломея орденом

Порошенко наградил патриарха Варфоломея орденом - Фото
Фото: president.gov.ua

Варфоломей, в свою очередь, вручил Порошенко памятную медаль - крест Панагия Паммакаристос

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Президент Петр Порошенко наградил Вселенского патриарха Варфоломея орденом "За заслуги" I степени. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Там отметили, что Варфоломей удостоен этой награды за выдающийся личный вклад в развитие Православной церкви Украины, повышение авторитета православия в мире, многолетнюю деятельность по утверждению идеалов духовности, милосердия и межконфессионального согласия.

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Варфоломей, в свою очередь, вручил Порошенко памятную медаль - крест Панагия Паммакаристос.

Сегодня в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. Завтра, 6 января, после литургии документ об автокефалии вручат митрополиту киевскому Епифанию. 

7 января во время литургии по случаю Рождества Христова в Софии Киевской будет продемонстрирован томос. Литургию совершит митрополит Епифаний. Верующие смогут наблюдать за богослужением с большого экрана на Софийской площади. Увидеть документ можно будет в трапезном храме Софии Киевской (Малая София). 

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Теги: томос, петр порошенко, варфоломей, орден, пцу
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