Порошенко наградил патриарха Варфоломея орденом

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко наградил Вселенского патриарха Варфоломея орденом "За заслуги" I степени. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Там отметили, что Варфоломей удостоен этой награды за выдающийся личный вклад в развитие Православной церкви Украины, повышение авторитета православия в мире, многолетнюю деятельность по утверждению идеалов духовности, милосердия и межконфессионального согласия.

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Варфоломей, в свою очередь, вручил Порошенко памятную медаль - крест Панагия Паммакаристос.

Сегодня в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. Завтра, 6 января, после литургии документ об автокефалии вручат митрополиту киевскому Епифанию.

7 января во время литургии по случаю Рождества Христова в Софии Киевской будет продемонстрирован томос. Литургию совершит митрополит Епифаний. Верующие смогут наблюдать за богослужением с большого экрана на Софийской площади. Увидеть документ можно будет в трапезном храме Софии Киевской (Малая София).