Порошенко назначил главу комиссии по экспортному контролю

Сергей Кривонос (фото - president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко назначил заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса главой межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Соответствующий указ президента опубликован на сайте АП.

Комиссия, согласно указу президента №180 от 2007 года, занимается подготовкой предложений о концептуальных принципах, приоритетных направлениях и решениях по вопросам политики военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

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Ранее главой комиссии был недавно уволенный замсекретаря СНБО Олег Гладковский.

12 марта Кривинос стал вместо Гладковского заместителем секретаря СНБО.