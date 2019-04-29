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29.04.2019, 19:45

Порошенко: Не дадим за волосы втянуть Украину обратно в СССР

Порошенко: Не дадим за волосы втянуть Украину обратно в СССР - Фото
Петр Порошенко (фото - ЕРА)

Президент подчеркнул, что украинцы уже заплатили большую цену за попытки России вернуть себе Украину

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Действующий президент Петр Порошенко намерен бороться, "чтобы защитить достижения" и не дать втянуть Украину обратно в прошлое. Об этом он заявил во время выступления в Украинском католическом университете во Львове.

"И мы никому не дадим за волосы втянуть нас назад в Советский Союз или в Российскую империю. Мы знаем, какую большую цену украинская нация заплатила за эти попытки", - сказал он.

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По словам Порошенко, он уверен, что "правда с нами" и Украина сохранит единство, что продемонстрирует на парламентских выборах.

"Если мы пойдем десятью колоннами, а Москва пойдет одной – она победит", - сказал президент, подытожив, что нельзя дать такой шанс Кремлю. 

25 апреля после принятия закона о государственном языке Порошенко заявил, что это - историческое решение.

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Теги: Россия, Украина, Петр Порошенко
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