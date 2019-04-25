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25.04.2019, 11:30

Порошенко о языковом законе: Шаг на пути ментальной независимости

Порошенко о языковом законе: Шаг на пути ментальной независимости - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент подчеркнул, что "украинский язык - это символ нашего народа"

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Президент Петр Порошенко назвал принятие закона о государственном языке историческим решением. Об этом он заявил у себя в Facebook.

"Принятие закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного - это действительно историческое решение, которое стоит рядом с восстановлением нашей армии и получением автокефалии Православной церковью Украины", - отметил Порошенко.

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По его словам, "украинский язык - это символ нашего народа, нашего государства и нашей нации".

"Это - еще один важнейший шаг на пути нашей ментальной независимости", - подчеркнул Порошенко.

25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла резонансный закон о государственном языке.

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Теги: верховная рада, Петр Порошенко, закон, независимость, украинский язык, пцу, ментальность
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