Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.07.2019, 18:37

Порошенко о каннабисе и гей-браках: Мы за традиционные ценности

Порошенко о каннабисе и гей-браках: Мы за традиционные ценности - Фото
Петр Порошенко (фото - ЕРА)

Лидер Европейской солидарности заявил, что партия исповедует "традиционные христианские ценности"

Лидер партии Европейская солидарность, пятый президент Петр Порошенко ушел от прямого ответа на вопрос журнала НВ о позиции его партии по вопросу легализации каннабиса и однополых браков. Об этом сообщает Новое время.

"Европейская солидарность — член семейства Европейской народной партии, которая объединяет народные и христианско-демократические партии Европы. Следовательно, мы исповедуем традиционные христианские ценности", — сказал Порошенко в ответ на этот вопрос.

Как известно, проведению КиевПрайда в защиту прав ЛГБТ каждый год пытаются противодействовать представители правых националистических организаций и партий, исповедующих традиционные ценности – Братство, Правый сектор, С14, Традиция и порядок, Карпатська січ.

В партии Слуга народа, которая исповедует, по словам Руслана Стефанчука, либертарианство, ранее заявили, что не имеют консолидированной позиции по вопросу легализации каннабиса и однополых браков.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Петр Порошенко, каннабис, марихуана, традиционные ценности
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 