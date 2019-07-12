Порошенко о каннабисе и гей-браках: Мы за традиционные ценности

Петр Порошенко (фото - ЕРА)

Лидер партии Европейская солидарность, пятый президент Петр Порошенко ушел от прямого ответа на вопрос журнала НВ о позиции его партии по вопросу легализации каннабиса и однополых браков. Об этом сообщает Новое время.

"Европейская солидарность — член семейства Европейской народной партии, которая объединяет народные и христианско-демократические партии Европы. Следовательно, мы исповедуем традиционные христианские ценности", — сказал Порошенко в ответ на этот вопрос.

Как известно, проведению КиевПрайда в защиту прав ЛГБТ каждый год пытаются противодействовать представители правых националистических организаций и партий, исповедующих традиционные ценности – Братство, Правый сектор, С14, Традиция и порядок, Карпатська січ.

В партии Слуга народа, которая исповедует, по словам Руслана Стефанчука, либертарианство, ранее заявили, что не имеют консолидированной позиции по вопросу легализации каннабиса и однополых браков.