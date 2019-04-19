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19.04.2019, 19:40

Порошенко – о своих друзьях в политике: Я не палач и не судья

Порошенко – о своих друзьях в политике: Я не палач и не судья - Фото
Петр Порошенко (фото - скриншот видео)

Зеленский спросил своего оппонента, почему у всех его друзей "по две руки". Порошенко ответил

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Президент и кандидат на этот пост Петр Порошенко, отвечая на один из вопросов своего оппонента Владимира Зеленского о "не отрубленных руках" своих друзей сказал, что он "не палач и не судья".

Президент также напомнил, что только создает необходимые условия для судопроизводства в государстве, а не сам вершит суд.

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Вопрос Зеленский прочел с листка, принадлежит он кому-то из народа, по словам кандидата в президенты.

"Ни один из моих друзей не имеет и не будет иметь отношения к коррупции. Как только будет хотя бы одно обоснованное подозрение – он перестанет быть моим другом и виновный будет сидеть в тюрьме…Это принципы демократического государства", - сказал Порошенко.

Ранее на дебатах Зеленский заявил, что голосовал за Порошенко в 2014-м, но "ошибся".

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, выборы, дебаты
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