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21.03.2019, 11:48

Порошенко обсудил с лидерами ЕС сотрудничество на следующие 5 лет

Порошенко обсудил с лидерами ЕС сотрудничество на следующие 5 лет - Фото
Туск, Порошенко и Юнкер (фото - пресс-служба президента)

Руководство Евросоюза пишет о том, что на встрече в Брюсселе "подытожили выдающийся прогресс в отношениях Украина-ЕС" за прошлые пять лет

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Вчера, 20 марта, в Брюсселе президент Петр Порошенко встретился с руководством Евросоюза: на неформальном мини-саммите Украина-ЕС речь шла о приоритетах сотрудничества на следующие пять лет. Об этом у себя в Twitter рассказал председатель Евросовета Дональд Туск.

"Подытожили выдающийся прогресс в отношениях Украина-ЕС за последние 5 лет, включая соглашение об ассоциации. Также обсуждали приоритеты на следующие 5 лет", - пишет еврочиновник.

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Кроме того, участники мини-саммита договорились ускорить запуск программы ЕС по социально-экономической помощи украинскому Приазовью.

Порошенко также призвал лидеров ЕС прекратить строительство российского газопровода Северный поток-2, который "несет угрозу для энергобезопасности всего европейского континента".

Помимо Порошенко и Туска, в беседе приняли участие глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европарламента Антонио Таяни.

Перед началом встречи Порошенко сообщил, что в Брюсселе обсудят новые санкции против РФ, макрофинансовую помощь, проведение следующего саммита Украина-ЕС и ход реформ. Позднее они договорились защищать выборы в Украине.

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Теги: брюссель, дональд туск, украина-ес
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