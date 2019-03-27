Порошенко объяснил, почему будет судиться с телеканалом 1+1

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Иск против телеканала 1+1 является "элементом защиты нашей страны от посягательств беглого олигарха". Об этом в эфире программы Свобода слова телеканала ICTV заявил президент Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что никогда ранее не судился с журналистами. "И сейчас не собираюсь этого делать. Я подал иск против канала, и это элемент защиты нашей страны от посягательств беглого олигарха, который сидит за рубежом и считает, что будет управлять марионетками в Украине", - сказал президент.

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По его словам, суд докажет его правоту, и "ни у кого больше не будет желания использовать СМИ для дестабилизации ситуации".

Президент уточнил, что подписал соответствующий договор. "Будет зарегистрирован соответствующий иск, и это будет сделано для защиты интересов нашего государства", - подчеркнул Порошенко.

25 марта 2019 года президент решил подать в суд на канал 1+1 "за систематическую ложь" и "дезинформацию", которые, по мнению Порошенко, наносят ущерб его чести и достоинству как кандидата в президенты и действующего президента. В штабе Порошенко считают, что владелец телеканала Игорь Коломойский превратил его "в орудие грязных политических технологий и черного пиара против… Порошенко".

Группа 1+1 медиа заявила в ответ на намерение Порошенко подать в суд на телеканал 1+1, что каждый факт, который был приведен в журналистском расследовании, подкреплен доказательной базой и свидетелями.