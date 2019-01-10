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10.01.2019, 15:15

Порошенко объяснил, за что дал звание Героя патриарху Филарету

Порошенко объяснил, за что дал звание Героя патриарху Филарету - Фото
Петр Порошенко и патриарх Филарет (фото - пресс-служба президента)

По словам президента, создание единой поместной церкви в Украине было бы невозможно, если бы не роль Филарета

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Президент Петр Порошенко заявил, что наградил высшим званием Герой Украины почетного патриарха Филарета, поскольку именно он заложил фундамент для создания в стране единой поместной автокефальной Православной церкви Украины. Об этом Порошенко сказал в Ровно в Свято-Покровском кафедральном соборе, куда привезли подписанный томос об автокефалии ПЦУ.

Глава государства подчеркнул, что этот процесс был бы невозможным, если бы не роль Филарета который еще 25 лет назад "заложил фундамент в виде церкви, на базе которой появилась, объединилась вместе с Украинской автокефальной православной церковью, вместе с иерархами УПЦ МП" единая автокефальная ПЦУ.

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"За веру в Украину, за веру в нашу церковь, за решительные действия по защите Украины я принял решение наградить его святость, святейшего патриарха Филарета высоким званием Герой Украины", - добавил он.

Порошенко отметил, что вклад Филарета в церковную независимость Украины не менее важен, чем действия героев, "которые защищают Украину на фронте, давая отпор российскому агрессору".

8 января президент Петр Порошенко присвоил патриарху Филарету звание Герой Украины

5 января в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. 6 января рукописную версию документа официально вручили предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию. По мнению Филарета, Православная церковь в Украине приобретет статус патриархата после объединения со всей бывшей УПЦ МП и после признания ее автокефалии всем мировым православием.

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Теги: томос, петр порошенко, религия, церковь, автокефалия, патриарх, филарет
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